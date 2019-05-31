Цена на нефть упала ниже 65 долларов

Нефть марки Brent в Лондоне подешевела до$64,58 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $55,99.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на новости о введении США пошлин на все товары из Мексики. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 31 мая.

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Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 09:00 по Киеву упали на $0,75 (1,15%) – до $64,58 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $0,60 (1,06%) – до $55,99 за баррель.

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Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brentи WTI составляет $8,59 в пользу Brent.

Ранее сообщалось, что Трамп вводит пошлины на товары из Мексики. Размер тарифа будет со временем увеличиваться, пока Мехико не остановит поток мигрантов в США, подчеркнул американский лидер.