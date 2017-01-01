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Активы Центробанка Японии превысили пять триллионов долларов

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Чистый доход Банка Японии составил 587 млрд иен, или $5,4 млрд. По сравнению с прошлым годом он снизился на 23,3%.
Общая сумма активов достигла 557 трлн иен
Общая сумма активов достигла 557 трлн иен
flickr.com

Размер активов Центробанка Японии увеличился седьмой год подряд и достиг рекордной отметки в $5,1 трлн. Об этом накануне сообщило NHK

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"Центральный банк вел покупку активов в больших объемах в рамках своей монетарной политики", – говорится в сообщении.

Официальные представители Банка Японии заявили, что по состоянию на конец марта общая сумма активов достигла 557 трлн иен, или около $5,1 трлн. За год активы выросли на 5,4%. 

Центральный банк располагает государственными облигациями правительства Японии на сумму 470 трлн иен, или $4,3 трлн. Это на 4,8% превышает прошлогодний показатель, правда, указывается, что в последнее время процесс покупки гособлигаций замедлился. 

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Также указано, что чистый доход Банка Японии составил 587 млрд иен, или $5,4 млрд, снизившись на 23,3%.

Ранее сообщалось, что японцы спят на тротуарах, уставшие от работы. Польский фотограф запечатлел японцев, которые спят на улицах в Токио, не дойдя домой от усталости.

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Теги: банки, Япония, банк, Центробанк, активы, центробанки
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