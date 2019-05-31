Мы действуем в интересах граждан: Данилюк поставил точку в вопросе дефолта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны не считает объявление дефолта хорошим путем для государства.

Данилюк не поддерживает идею Коломойского о дефолте скриншот из видео

В прямом эфире программы Право на власть на телеканале 1+1 cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о том, что он не поддерживает идею олигарха Игоря Коломойского об объявлении дефолта в Украине.

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Bigmir)Net отметили ответы Данилюка в прямом эфире.

Журналист: Как вы относитесь к тезису Коломойского о дефолте? Угрожает ли Украине дефолт?

Данилюк: Я не единоразово озвучивал свое мнение - это (идея о дефолте – Ред.) мнение отдельного бизнесмена. У него есть свое видение, он волен его озвучивать.

А государство и государственные органы придерживаются другой позиции. Мы действует в интересах граждан.

Бизнесмены действуют в собственных интересах, и это абсолютно нормально и это нельзя смешивать.

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Позиция государства: любое невыполнения своих должностных обязанностей приводит к очень серьезным финансовым последствиям, которые, к сожалению, коснуться каждого. Государство не сможет выполнять свои функции в полном объеме, у нас может подскочить курс доллара, может подскочить инфляция – мы это уже проходили.

На данный момент мы стабилизировали финансовую ситуацию, это было не просто, а потому нужно не думать о том, как навредить этому, а наоборот – как усилить финансовую стабильность и решать другие вопросы, а не делать шаги назад.

Смотри полное интервью с Александром Данилюком

Ранее сообщалось, что Коломойский высказался за дефолт Украины. Победа Владимира Зеленского на выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ, считает Игорь Коломойский.