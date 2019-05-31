Нефть подешевела на 3% за полдня

За неполных два дня нефть марки Brent подешевела более чем на 7%. Темпы падения WTI немного ниже.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают быстро дешеветь. На торгах в пятницу, 31 мая, цена Brent упала ниже 64 долларов за баррель - минимум с 14 февраля 2019 года.

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Так, к 12:00 стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3% - до $63,37 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на 2,65% – до $55,09 за баррель.

Ранее сообщалось, что цена на нефть упала ниже 65 долларов. Нефть марки Brent в Лондоне подешевела до$64,58 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $55,99.