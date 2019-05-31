В Украине резко сократился приток инвестиций

В начале 2018 года иностранные инвестиции выросли на 1,15 млрд долларов, тогда как в текущем году - на 45,5 млн.

Приток инвестиций в Украину сокращается второй год подряд depositphotos.com

Прирост прямых инвестиций в первом квартале текущего года составил 45,5 миллиона долларов, тогда как годом ранее было более 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Госслужба статистики.

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Так, прямые инвестиции в акционерный капитал достигли 32,92 млрд долларов, тогда как на начало года они составляли 32,87 млрд долларов. Прирост составил 45,5 млн долларов.

В то же время за первый квартал 2018 года иностранные инвестиции выросли на 1,15 млрд долларов.

Прямые инвестиции из Украины на 1 апреля выросли до 6,3 млрд долларов с 6,29 млрд долларов на начало года. Из них 5,94 млрд долларов или 94% приходится на Кипр.

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За первый квартал 2019 года в экономику Украины поступило 587,6 млн долларов прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наибольший объем прямых инвестиций за указанный период Украина получила из России (137,9 млн долларов), Кипра (106,4 млн долларов) и Швейцарии (54,6 млн долларов).

Больше половины инвестиций в первом квартале поступило в отрасль финансовой и страховой деятельности - 326,3 млн долларов (55,5%), в промышленность - 122,3 млн долларов (20,8%), в сферу торговли и ремонта автотранспортных средств - 47,3 млн долларов (8,1%).

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В первом квартале отток иностранных инвестиций (акционерного капитала) составил 496,5 млн долларов, кроме того инвестиции были уменьшены на 45,6 млн долларов из-за переоценки.

Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы недовольны кадровыми назначениями Зеленского. Бизнес ассоциация Европы негативно оценили назначение людей Коломойского на высокие должности Владимиром Зеленским.