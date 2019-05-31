В Украине резко подорожал автогаз

Средняя цена на сжиженный газ на украинских автозаправках приближается к 13,50 гривнам за литр.

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 8 коп./л depositphotos.com

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 8 коп./л, до 13,50 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

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В крупнейшей консолидированной сети группы Приват стоимость автогаза увеличилась на 19-21 коп./л, до 13,23 грн/л.

На БРСМ-Нафте и Укргаздобыче автогаз подорожал на 25 и 25 коп., до 13,47 и 13,40 грн/л соответственно. Также цены выросли в AMIC и Автотранс.

Ранее сообщалось, что сырая нефть в мире дешевеет - почему бензин и дизель в Украине не дешевеют. Цены на топливном рынке контролируются некоторыми движущими силами.