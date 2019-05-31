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В Украине резко подорожал автогаз

Комментариев: 5
Средняя цена на сжиженный газ на украинских автозаправках приближается к 13,50 гривнам за литр.
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 8 коп./л
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 8 коп./л
depositphotos.com

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 8 коп./л, до 13,50 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает enkorr

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В крупнейшей консолидированной сети группы Приват стоимость автогаза увеличилась на 19-21 коп./л, до 13,23 грн/л.

На БРСМ-Нафте и Укргаздобыче автогаз подорожал на 25 и 25 коп., до 13,47 и 13,40 грн/л соответственно. Также цены выросли в AMIC и Автотранс.

Ранее сообщалось, что сырая нефть в мире дешевеет - почему бензин и дизель в Украине не дешевеют. Цены на топливном рынке контролируются некоторыми движущими силами.

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Теги: розница, АЗС, заправка, Розничная торговля, автогаз
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  31.05.2019, 19:03
Оценка:  0
гость
С понедельника на Украине официально появятся «членкини», «поэтки» и «критикессы» !!!!!!

ха ха ха
укроублюдки под предводительством КЛОУНА продолжают весьмир СМЕШИТЬ!!!!
гость  (аноним)  31.05.2019, 18:59
Оценка:  0
гость
ОБСЕ подтвердила обстрел мирных жителей Горловки украинскими войсками
гость  (аноним)  31.05.2019, 18:53
Оценка:  +2
гость
"аноним Фидель Кастро" (мудила) 31.05.2019, 18:16 - чего такая истерика?
тебя украинским авианосцем придавило в твоем Мухосранске, нацик?
гость  (аноним)  31.05.2019, 18:49
Оценка:  +1
гость
Резко?
В прошлом августе он дороже стоил
Фидель Кастро  (аноним)  31.05.2019, 18:16
Оценка:  -4
Фидель Кастро
ха ха ха
СВИНОРЫЛЫЕ, в МВФ возьмите в долг!!!!!
А лучше прыгайте в шаровары и скачками к ляхам говно убирать !!!!!!
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