Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк после падения укрепил гривну: Курс валют на 3 июня

Комментариев: 0
Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 21 копейку – до 26,95 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 21 копейку – до 26,91 грн/долл.
В обменникам утром в понедельник, 3 июня, доллар можно купить по 26,55 грн
В обменникам утром в понедельник, 3 июня, доллар можно купить по 26,55 грн
bigmir.net

На 3 июня, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

Читай также: ТОП-5 способов сохранить "деловую хватку", находясь в декрете

– 100 долларов США – 2685,4695;

– 100 евро – 2994,5670.

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 2 копейки – до 26,85 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал почти на 3 копейки.

Курс украинской валюты на межбанке поднялся до 26,845 грн/$1 с 26,935 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,83-26,86 грн/$1.

Ранее сообщалось, за сколько в Одессе можно снять жилье летом-2019. За сутки в курортном городе придется отдать от 400 грн, но можно торговаться.

Поделись:
Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь