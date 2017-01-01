Нацбанк после падения укрепил гривну: Курс валют на 3 июня

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 21 копейку – до 26,95 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 21 копейку – до 26,91 грн/долл.

В обменникам утром в понедельник, 3 июня, доллар можно купить по 26,55 грн bigmir.net

На 3 июня, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2685,4695;

– 100 евро – 2994,5670.

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 2 копейки – до 26,85 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал почти на 3 копейки.

Курс украинской валюты на межбанке поднялся до 26,845 грн/$1 с 26,935 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,83-26,86 грн/$1.

Ранее сообщалось, за сколько в Одессе можно снять жилье летом-2019. За сутки в курортном городе придется отдать от 400 грн, но можно торговаться.