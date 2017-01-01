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Секретарь СНБО предупредил о проблемах из-за запрета РФ поставок топлива

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Запрет Россией поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы, сообщил Данилюк.
Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о цене на топливо в Украине
Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о цене на топливо в Украине
depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что ограничения со стороны Российской Федерации на поставки в Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые должны вступить в силу с июня, может создать проблемы в Украине. Об этом он сообщил после совещания в СНБО, передает Интерфакс-Украина

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"Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск – это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Есть проблемы, связанные с действиями РФ по ограничению, которые будут внедрены со 2 июня, и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти", - сказал Данилюк.

Он отметил, что, например, около 40% дизельного топлива идет в Украину из РФ. "Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен был думать, как диверсифицировать поставки. И это, на самом деле, происходит", - указал он. 

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Секретарь СНБО не исключил, что может "просто произойти смена поставщика", и не будет реального ограничения поставок из РФ.

"Но как страна мы должны быть к этому (к запрету на экспорт из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов - ред.) готовы", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сырая нефть в мире дешевеет - почему бензин и дизель в Украине не дешевеют. Цены на топливном рынке контролируются некоторыми движущими силами.

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Теги: Россия, нефть, СНБО, топливо, Александр Данилюк, дизтопливо
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