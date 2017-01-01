Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СНБО озвучило позицию по рынку электроэнергии

Комментариев: 0
Кабмин должен подготовить отсрочку запуска рынка электроэнергии, заявил Данилюк после заседания СНБО.
Секретарь СНБО Александр Данилюк
Секретарь СНБО Александр Данилюк
minfin.gov.ua

Кабинет министров должен подготовить отсрочку запуска рынка электроэнергии. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает РБК-Украина. 

Читай также: Ахметов, Клюевы: ТОП-10 получателей состояний по "зеленому" тарифу

По его словам, большинство участников заседания СНБО сошлись на том, что введение в действие закона о запуске рынка электроэнергии надо отложить. Данилюк отметил, что главный вопрос - насколько отложить введение этого закона.

"Но также была и позиция, что надо готовиться к тому, что он все же будет введен. И здесь не последнюю роль сейчас играет способность Верховной рады рассмотреть изменения к этому закону, который отсрочит (введение рынка электроэнергии). Сейчас этот вопрос является открытым и окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", - сказал Данилюк. 

Читай также: Как правильно выбрать поставщика света

По его словам, на совещании звучало много аргументов в пользу отсрочки введения рынка электроэнергии, в частности, что не готова система расчетов, что может произойти скачок цен на нее.

"Но была и другая позиция - Рада проголосовала за закон, он вступает в силу с 1 июля, и все органы государственной власти и регуляторы должны были к этому подготовиться. Получается так, что регуляторы подчеркивают, что мы готовы это делать, а участники рынка и парламентарии усматривают риски. Сейчас была позиция президента в следующем: еще раз соберитесь и сформируйте единую позицию. То есть мы дадим определенное время найти компромисс, если нет, то это будет сделано на площадке СНБО", - добавил он.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что знает, кому невыгоден запуск рынка электроэнергии. Верховной Радой принят закон "О рынке электроэнергии", которым предусматривается полномасштабный запуск нового рынка электроэнергии 1 июля.

 

Поделись:
Теги: СНБО, секретарь СНБО, электроэнергия, рынок, Александр Данилюк, электричество
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь