Еврокомиссия: Искусственный дефолт опасный для Украины
В Еврокомиссии считают, что идея объявления Украиной дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага, сообщает Укринформ.
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Выступая в Брюсселе на семинаре, посвященном экономическому развитию Украины, директор по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Гнерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес сказала, что дефолт мог бы быть объявлен по политическим мотивам, и это - худший сценарий.
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Она отметила, что ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванном экономическими неурядицами.
"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политическом выборе. Это будет восприниматься даже хуже", - сказала Флорес.
Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.
Ранее сообщалось, что Данилюк поставил точку в вопросе дефолта: "Мы действуем в интересах граждан". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны не считает объявление дефолта хорошим путем для государства.
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