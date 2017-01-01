Еврокомиссия: Искусственный дефолт опасный для Украины

В Еврокомиссии заявили, что искусственный дефолт убил бы отношения с ЕС и имел бы очень высокую цену для Украины.

В Еврокомиссии предупредили о последствиях возможного дефолта в Украине depositphotos.com

В Еврокомиссии считают, что идея объявления Украиной дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага, сообщает Укринформ.

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Выступая в Брюсселе на семинаре, посвященном экономическому развитию Украины, директор по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Гнерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес сказала, что дефолт мог бы быть объявлен по политическим мотивам, и это - худший сценарий.

"Если в текущих условиях каким-то образом будет допущен дефолт - все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить простым языком, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам и, разумеется, никаких инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности ", - отметила представительница Еврокомиссии. Читай также: Гройсман и Разумков прокомментировали предложение дефолта Коломойского Она отметила, что ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванном экономическими неурядицами.

"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политическом выборе. Это будет восприниматься даже хуже", - сказала Флорес.

Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

Ранее сообщалось, что Данилюк поставил точку в вопросе дефолта: "Мы действуем в интересах граждан". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны не считает объявление дефолта хорошим путем для государства.