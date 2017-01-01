Ответные китайские пошлины на товары из США вступили в силу

Ответные импортные пошлины, введенные Китаем в отношении свыше 5000 товарных позиций из США на общую сумму 60 миллиардов долларов, вступили в силу в субботу, 1 июня.

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В зависимости от товаров, размер пошлин составил от 5% до 25%. Такие меры правительство Китая было вынуждено предпринять в ответ на повышение в мае пошлин на китайскую продукцию.