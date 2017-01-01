Ответные китайские пошлины на товары из США вступили в силу
Такие меры власти Китая предприняли в ответ на повышение США пошлин на китайскую продукцию.
Ответные импортные пошлины, введенные Китаем в отношении свыше 5000 товарных позиций из США на общую сумму 60 миллиардов долларов, вступили в силу в субботу, 1 июня.
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В зависимости от товаров, размер пошлин составил от 5% до 25%. Такие меры правительство Китая было вынуждено предпринять в ответ на повышение в мае пошлин на китайскую продукцию.
Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели торговые переговоры.
С 10 мая США повысили пошлины с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 миллиардов долларов. Это решение Вашингтон объяснили невыполнением Пекином ряда договоренностей.
Ранее сообщалось, что Китай объявил об ответных мерах на пошлины США. Власти Китая увеличат размер пошлина на 5-25% для более чем пяти тысяч видов товаров из США.
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