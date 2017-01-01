Цены на нефть завершили неделю обвалом ниже $62

За неделю контракты на "черное золото" подешевели почти на 10%. А для марки WTI май казался самым слабым с 2012 года.

Нефть дешевела всю неделю на новостях из США Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок по итогам пятницы, 31 мая, упали до минимальных уровней более чем за три месяца, завершив снижением, как неделю, так и весь месяц.

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Так, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $3,64 (5,57%) – до $61,69 за баррель. За эту неделю падение фьючерсов превысило 8%, в мае – 12%.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $3,22 (5,69%) – до $53,37 за баррель. Недельное падение стоимости контрактов составляет около 9%, месячное – 16%. Этот месяц является наихудшим для WTI с ноября и самым слабым маем с 2012 года.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,32 в пользу Brent.

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Причиной падения цен на нефть называют введение США новых торговых пошлин на товары из Мексики, а также заявление Китая о готовности ответить усилением мер против Вашингтона.

Эксперты ожидают, что нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире.

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Также "черное золото" подешевело из-за того, что запасы нефти в США снизились не так резко, как того ожидали аналитики рынка.

Ранее сообщалось, что сырая нефть в мире дешевеет - почему бензин и дизель в Украине не дешевеют. Цены на топливном рынке контролируются некоторыми движущими силами.