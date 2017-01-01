Цены на нефть завершили неделю обвалом ниже $62
Мировые цены на нефть эталонных марок по итогам пятницы, 31 мая, упали до минимальных уровней более чем за три месяца, завершив снижением, как неделю, так и весь месяц.
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Так, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $3,64 (5,57%) – до $61,69 за баррель. За эту неделю падение фьючерсов превысило 8%, в мае – 12%.
Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,32 в пользу Brent.
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Причиной падения цен на нефть называют введение США новых торговых пошлин на товары из Мексики, а также заявление Китая о готовности ответить усилением мер против Вашингтона.
Эксперты ожидают, что нарастание напряженности в торговых отношениях США и других стран может негативно сказаться на темпах роста глобальной экономики и, как следствие, привести к снижению спроса на топливо в мире.
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Также "черное золото" подешевело из-за того, что запасы нефти в США снизились не так резко, как того ожидали аналитики рынка.
Ранее сообщалось, что сырая нефть в мире дешевеет - почему бензин и дизель в Украине не дешевеют. Цены на топливном рынке контролируются некоторыми движущими силами.
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