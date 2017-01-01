Uber получил миллиард долларов убытка

Uber сообщила, что число ежемесячно активных пользователей в мире выросло до 93 миллионов по сравнению с 91 миллионом в конце четвертого квартала.

Uber Technologies Inc отчиталась о квартальном убытке в 1 миллиард долларов, поскольку компания тратит значительные средства на развитие бизнеса по доставке еды и грузоперевозок, в результате чего выручка увеличилась на 20%, пишет Reuters. Читай также: В Киеве презентовали сервис Uber Shuttle Выручка в размере 3,1 миллиардов долларов соответствовала верхней границе прогноза компании на квартал. Убыток также совпал с прогнозом Uber на уровне 1-1,11 миллиарда долларов.

Акции компании выросли на 2,6% после того, как генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил об улучшении рабочих процессов, к примеру, о сокращении количества маркетинговых акций во втором квартале, но назвал 2019-й "годом инвестиций".

Учитывая, что акции компании торгуются более чем на 10% ниже цены IPO в 45 долларов, Хосровшахи придется убедить инвесторов в том, что Uber может зафиксировать прибыль. Читай также: Uber купила конкурента за рекордную сумму Квартальные расходы выросли на 35%, поскольку компания потратила значительные средства в преддверии IPO ранее в мае.

Uber сообщила, что число ежемесячно активных пользователей в мире выросло до 93 млн по сравнению с 91 млн в конце четвертого квартала. Читай также: Топ-менеджер Uber уволился после обвинений в домогательствах Чистый убыток составил 1,01 млрд долларов, или 2,26 доллара на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, по сравнению с чистой прибылью в 3,75 млрд долларов, или 1,84 доллара на акцию, годом ранее, когда поддержку результатам оказала продажа активов компании Grab и Яндексу.