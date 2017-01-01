Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Uber получил миллиард долларов убытка

Комментариев: 0
Uber сообщила, что число ежемесячно активных пользователей в мире выросло до 93 миллионов по сравнению с 91 миллионом в конце четвертого квартала.
Uber терпит убытки из-за развития новых функций
Uber терпит убытки из-за развития новых функций
Getty Images
Uber Technologies Inc отчиталась о квартальном убытке в 1 миллиард долларов, поскольку компания тратит значительные средства на развитие бизнеса по доставке еды и грузоперевозок, в результате чего выручка увеличилась на 20%, пишет Reuters. 

Читай также: В Киеве презентовали сервис Uber Shuttle

Выручка в размере 3,1 миллиардов долларов соответствовала верхней границе прогноза компании на квартал. Убыток также совпал с прогнозом Uber на уровне 1-1,11 миллиарда долларов.

Акции компании выросли на 2,6% после того, как генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил об улучшении рабочих процессов, к примеру, о сокращении количества маркетинговых акций во втором квартале, но назвал 2019-й "годом инвестиций".
 
Учитывая, что акции компании торгуются более чем на 10% ниже цены IPO в 45 долларов, Хосровшахи придется убедить инвесторов в том, что Uber может зафиксировать прибыль. 

Читай также: Uber купила конкурента за рекордную сумму

Квартальные расходы выросли на 35%, поскольку компания потратила значительные средства в преддверии IPO ранее в мае.

Uber сообщила, что число ежемесячно активных пользователей в мире выросло до 93 млн по сравнению с 91 млн в конце четвертого квартала. 

Читай также: Топ-менеджер Uber уволился после обвинений в домогательствах

Чистый убыток составил 1,01 млрд долларов, или 2,26 доллара на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, по сравнению с чистой прибылью в 3,75 млрд долларов, или 1,84 доллара на акцию, годом ранее, когда поддержку результатам оказала продажа активов компании Grab и Яндексу.

 
Ранее сообщалось, что Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом. Клиенты с низким рейтингом будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.
Поделись:
Теги: убытки, Uber, такси Uber
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь