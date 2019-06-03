НБУ назвал причины обвала гривны в конце мая

Гривна просела в последнюю неделю мая из-за эффекта от торгового конфликта США и Китая, усиленного внутренней нестабильностью.

В целом за май гривна подешевела менее чем на процент Пресс-центр НБУ

Ослабление гривны в конце мая в Национальном банке объясняют тем, что торговый конфликт между США и Китаем ухудшил ситуацию на международных товарных рынках и негативно влияет на финансовые рынки развивающихся стран, а в случае Украины ситуация осложняется увеличением внутренней нестабильности.

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"На фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением", – говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре за май.

Описывая ситуацию на внешних рынках, регулятор указывает на низкий спрос на большинстве региональных рынков. В частности, на европейском рынке цены на газ упали до минимума 2016 года, наблюдалось также падение цен на нефть и сталь.

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В то же время НБУ отметил, что в целом по итогам мая национальная валюта подешевела меньше, чем на 1%, а центробанк смог выкупить на валютном рынке $167 млн в резервы благодаря укреплению гривны в первые три недели месяца.

Нацбанк напоминает, что в апреле текущего года номинальный обменный курс и реальный обменный курс укрепились по сравнению с мартом на 0,7% и 1,2% соответственно, а за год – соответственно на 6,5% и 11,4%.

Ранее сообщалось, что НБУ продавал валюту впервые за три месяца. Последний раз центробанк продавал валюту на межбанке в середине марта. На прошлой неделе НБУ продал 43 млн долларов для поддержания гривны.