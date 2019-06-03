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Остаток средств на казначейском счету Украины снизился на 20%

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Текущий остаток средств в два с половиной раза выше показателя годом ранее – тогда по состоянию на 1 июня на едином счете было 11,49 млрд гривен.
Остатки средств на едином казначейском счету составили почти 30 млрд гривен
Остатки средств на едином казначейском счету составили почти 30 млрд гривен
Korrespondent.net

По состоянию на 1 июня на едином казначейском счете Украины находилось 29,54 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы в понедельник, 3 июня. 

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Отмечается, что этот показатель на 7,31 млрд грн, или 20% меньше по сравнению с показателем на начало мая.

При этом год назад на едином казначейском счете средств было в два с половиной раза меньше – 11,49 млрд грн, а за май-2018 они увеличились вдвое.

Ранее сообщалось, что в НБУ назвали пиковые периоды выплат госдолга. Нацбанку следует продолжать выкупать валюту на межбанке с целью увеличить международные резервы, отметил Богдан Данилишин.

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Теги: бюджет, деньги, финансы, Госбюджет, казначейство, Госказначейство
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Осталось 300 символов
Peyot    03.06.2019, 14:34
Оценка:  -4
Peyot
То есть Гидрант не только золотовалютных резервов 1,4 ярда у.е. просадил еще и 7,31 млрд грн а 73% все еще ждут порисчень снижения налогов цен и увеличения зарплат!!!
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