Остаток средств на казначейском счету Украины снизился на 20%

Текущий остаток средств в два с половиной раза выше показателя годом ранее – тогда по состоянию на 1 июня на едином счете было 11,49 млрд гривен.

По состоянию на 1 июня на едином казначейском счете Украины находилось 29,54 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы в понедельник, 3 июня.

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Отмечается, что этот показатель на 7,31 млрд грн, или 20% меньше по сравнению с показателем на начало мая.

При этом год назад на едином казначейском счете средств было в два с половиной раза меньше – 11,49 млрд грн, а за май-2018 они увеличились вдвое.

Ранее сообщалось, что в НБУ назвали пиковые периоды выплат госдолга. Нацбанку следует продолжать выкупать валюту на межбанке с целью увеличить международные резервы, отметил Богдан Данилишин.