Биржи США закрылись преимущественно в минусе

Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 3 июня, закончились преимущественно падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Торги на биржах в США закрылись разнонаправленно Getty Images

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Индекс Dow Jones вырос на 0,02% – до 24819,78 пункта.

Индекс Dow Jones вырос на 0,02% – до 24819,78 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 0,28% – до 2744,32 пункта. NASDAQ упал на 1,61% – до 7333,02 пункта. Ранее сообщалось, что Morgan Stanley прекращает банковскую деятельность в РФ. Инвестиционный банк подаст соответствующее заявление регулятору в первом квартале 2020 года.

КорреспонденТ.biz