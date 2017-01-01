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Биржи США закрылись преимущественно в минусе

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Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 3 июня, закончились преимущественно падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Торги на биржах в США закрылись разнонаправленно
Торги на биржах в США закрылись разнонаправленно
Getty Images

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Индекс Dow Jones вырос на 0,02% – до 24819,78 пункта.
 
Индекс S&P 500 снизился на 0,28% – до 2744,32 пункта.
 
NASDAQ упал на 1,61% – до 7333,02 пункта.
 
Ранее сообщалось, что Morgan Stanley прекращает банковскую деятельность в РФ. Инвестиционный банк подаст соответствующее заявление регулятору в первом квартале 2020 года.
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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