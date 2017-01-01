Польша частично возобновит транспортировку российской нефти

Российская компания подтвердила готовность заплатить компенсацию за транспортировку загрязненной нефти.

Польша с 10 июня частично возобновит транспортировку по трубопроводу Дружба нефти из России, сообщает Польское предприятие по эксплуатации нефтепроводов (PERN).

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"Завершилась московская встреча производителей, дистрибьюторов и потребителей нефти, транспортируемой по трубопроводу Дружба в Польшу и Германию. Стороны согласовали процедуру рассмотрения претензий нефтеперерабатывающих заводов, которые получают сырье из России.

Одновременно с этим было подтверждено восстановление 10 июня поставки нефти по трубопроводу Дружба", - говорится в сообщении PERN.

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Отмечается, что PERN готова возобновить транспортировку нефти. Компания Транснефть подтвердила готовность заплатить компенсацию за транспортировку загрязненной нефти и сейчас очищает загрязненные участки трубопровода.

PERN также сообщает, что полностью возобновит транспортировку российской нефти 1 июля.

Ранее сообщалось, что Россия договорилась о принципах компенсации ущерба за "грязную нефть". Конкретные суммы компенсаций пострадавшим сторонам пока не обсуждались, отметил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.