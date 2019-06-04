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Выборы нардепов в Раду обойдутся украинцам в почти 2 млрд грн – ЦИК

Комментариев: 3
Внеочередные выборы в парламент Украины в 2019 году состоятся 21 июля.
На парламентские выборы-2019 потратят почти 2 млрд грн
На парламентские выборы-2019 потратят почти 2 млрд грн
flickr.com

Центральная избирательная комиссия поделилась на своей странице в Facebook сметой на парламентские выборы в Верховную Раду в 2019 году. Из госбюджета выделят около 1,9 млрд грн на проведение выборов.

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В ЦИК отметили, что расходы составляют свыше 406 млн, на окружные избирательные комиссии распределено около 51 млн грн, на участковые избирательные комиссии – свыше 1,2 млрд.

Также предусмотрено резерв средств суммой в более 271 млн грн.

Отмечается, что ЦИК утвердила средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий для выборов.

Ранее сообщалось, что за рекламную кампанию на ТВ партии заплатят до 3 тыс грн за секунду. Больше всех за рекламу берут на телеканале Интер – 2897 гривен.

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Теги: выборы 2019, парламентские выборы 2019, выборы в украине 2019, выборы в Верховную Раду, выборы в парламент 2019
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.06.2019, 15:41
Оценка:  0
гость
Почему за счет казны? Депутатики бедные? Может пару детских больниц построить за эти деньги? Если Голобородько допустит трату 2 млд с казны на выборы - нах нам нужен Голобородько? Вовчик - не иди по стопам "попередников"! Пусть депутатики вливают своё бабло на свои благо, а не за наш счет!
гость  (аноним)  04.06.2019, 15:19
Оценка:  0
гость
Сколько там Голобородько патронов использовал на смену ВР?
Может того, и этих так распустить, заодно кандидатов желающих в новый созыв поубавится, все дешевле народу выйдет бранцив кормить! Эх, Надюху надо привлекать,у нее какой-то ПЛАН был, круче чем у Зе!
П    04.06.2019, 15:15
Оценка:  0
П
Свинарчуки обходятся дешевле?
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