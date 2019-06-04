Выборы нардепов в Раду обойдутся украинцам в почти 2 млрд грн – ЦИК

Внеочередные выборы в парламент Украины в 2019 году состоятся 21 июля.

На парламентские выборы-2019 потратят почти 2 млрд грн flickr.com

Центральная избирательная комиссия поделилась на своей странице в Facebook сметой на парламентские выборы в Верховную Раду в 2019 году. Из госбюджета выделят около 1,9 млрд грн на проведение выборов.

Читай также: На референдум Зеленского о мире с Россией потратят 1 млрд грн

В ЦИК отметили, что расходы составляют свыше 406 млн, на окружные избирательные комиссии распределено около 51 млн грн, на участковые избирательные комиссии – свыше 1,2 млрд.

Также предусмотрено резерв средств суммой в более 271 млн грн.

Отмечается, что ЦИК утвердила средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий для выборов.

Ранее сообщалось, что за рекламную кампанию на ТВ партии заплатят до 3 тыс грн за секунду. Больше всех за рекламу берут на телеканале Интер – 2897 гривен.