Выборы нардепов в Раду обойдутся украинцам в почти 2 млрд грн – ЦИК
Центральная избирательная комиссия поделилась на своей странице в Facebook сметой на парламентские выборы в Верховную Раду в 2019 году. Из госбюджета выделят около 1,9 млрд грн на проведение выборов.
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В ЦИК отметили, что расходы составляют свыше 406 млн, на окружные избирательные комиссии распределено около 51 млн грн, на участковые избирательные комиссии – свыше 1,2 млрд.
Также предусмотрено резерв средств суммой в более 271 млн грн.
Отмечается, что ЦИК утвердила средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий для выборов.
Ранее сообщалось, что за рекламную кампанию на ТВ партии заплатят до 3 тыс грн за секунду. Больше всех за рекламу берут на телеканале Интер – 2897 гривен.
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Может того, и этих так распустить, заодно кандидатов желающих в новый созыв поубавится, все дешевле народу выйдет бранцив кормить! Эх, Надюху надо привлекать,у нее какой-то ПЛАН был, круче чем у Зе!