Укроборонпром хочет продать часть заводов

По предложениям Укроборонпрома Фонд госимущества внес в перечень объектов малой регистрации девять предприятий.

По предложениям государственного концерна Укроборонпром Фонд государственного имущества в перечень объектов малой регистрации включил девять предприятий. Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на ответ Фонда, передает Экономическая правда.

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По данным системы Youcontrol, все предприятия имеют налоговую задолженность по состоянию на май 2019 года.

Так, больше всего задолжал налоговой Ивано-Франковский котельно-сварочный завод - 8,8 млн гривень. А Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения имеет налоговую задолженность 6 млн гривен.

По данным местных СМИ, тот же завод задолжал выплат по заработной плате в сумме 2,7 млн гривен. 171 Черниговский ремонтный завод имеет налоговую задолженность 5,4 млн грн.

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Местный медиа-портал сообщает, что уже появились инвесторы, готовые застроить площади завода.

Винницкий авиационный завод ВИАЗ задолжал налоговой 4,4 млн грн. Запорожский автомобильный ремонтный завод - 2,6 млн гривен. ГП Укроборонресурси (Киев) -1,5 млн гривень.

Херсонский завод Судмаш имеет налоговую задолженность 838 тыс.грн. А Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления (Киев) - 639 тыс. грн. Харьковский завод транспортного оборудования, который также хотят продать, находится в состоянии ликвидации.