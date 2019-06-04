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Укроборонпром хочет продать часть заводов

Комментариев: 2
По предложениям Укроборонпрома Фонд госимущества внес в перечень объектов малой регистрации девять предприятий.
Укроборонпром намерен распродать девять убыточных заводов
Укроборонпром намерен распродать девять убыточных заводов
Корреспондент.net

По предложениям государственного концерна Укроборонпром Фонд государственного имущества в перечень объектов малой регистрации включил девять предприятий. Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на ответ Фонда, передает Экономическая правда

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По данным системы Youcontrol, все предприятия имеют налоговую задолженность по состоянию на май 2019 года.

Так, больше всего задолжал налоговой Ивано-Франковский котельно-сварочный завод - 8,8 млн гривень. А Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения имеет налоговую задолженность 6 млн гривен.

По данным местных СМИ, тот же завод задолжал выплат по заработной плате в сумме 2,7 млн гривен. 171 Черниговский ремонтный завод имеет налоговую задолженность 5,4 млн грн. 

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Местный медиа-портал сообщает, что уже появились инвесторы, готовые застроить площади завода.

Винницкий авиационный завод ВИАЗ задолжал налоговой 4,4 млн грн. Запорожский автомобильный ремонтный завод - 2,6 млн гривен. ГП Укроборонресурси (Киев) -1,5 млн гривень.

Херсонский завод Судмаш имеет налоговую задолженность 838 тыс.грн. А Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления (Киев) - 639 тыс. грн. Харьковский завод транспортного оборудования, который также хотят продать, находится в состоянии ликвидации.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали результаты аудита заводов Укроборонпрома. Аудиторская служба нашла ряд нарушений, приведших к миллионным убытками на пяти заводах госконцерна.
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Теги: предприятие, предприятия, заводы, Укроборонпром, продажа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.06.2019, 16:46
Оценка:  0
гость
Фунтик-2кончай вумничать,суржик все понимают, а для тебя есть:вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Лучше дрисни про Кучку и освобождение-“Причем кроме таких масштабных обменов, когда в декабре 2014 года удалось освободить 150 человек,Б-Г-Г,это те что через кордон в Россию бегали
WTF2wtf    04.06.2019, 16:11
Оценка:  0
WTF2wtf
Писаки Бихенмира жгут по полной, с украинского тупо переводчиком перегоняют и даже не пытаются это редактировать ...
"перечень объектов малой РЕГИСТРАЦИИ"????? Регистрации, плять?????
"перелік об'єктів малої приватизації" - в оригинале, писаки, блин ...
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