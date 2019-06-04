Укроборонпром хочет продать часть заводов
По предложениям государственного концерна Укроборонпром Фонд государственного имущества в перечень объектов малой регистрации включил девять предприятий. Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на ответ Фонда, передает Экономическая правда.
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По данным системы Youcontrol, все предприятия имеют налоговую задолженность по состоянию на май 2019 года.
Так, больше всего задолжал налоговой Ивано-Франковский котельно-сварочный завод - 8,8 млн гривень. А Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения имеет налоговую задолженность 6 млн гривен.
По данным местных СМИ, тот же завод задолжал выплат по заработной плате в сумме 2,7 млн гривен. 171 Черниговский ремонтный завод имеет налоговую задолженность 5,4 млн грн.
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Местный медиа-портал сообщает, что уже появились инвесторы, готовые застроить площади завода.
Винницкий авиационный завод ВИАЗ задолжал налоговой 4,4 млн грн. Запорожский автомобильный ремонтный завод - 2,6 млн гривен. ГП Укроборонресурси (Киев) -1,5 млн гривень.
Херсонский завод Судмаш имеет налоговую задолженность 838 тыс.грн. А Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления (Киев) - 639 тыс. грн. Харьковский завод транспортного оборудования, который также хотят продать, находится в состоянии ликвидации.
Полная версия правил
Лучше дрисни про Кучку и освобождение-“Причем кроме таких масштабных обменов, когда в декабре 2014 года удалось освободить 150 человек,Б-Г-Г,это те что через кордон в Россию бегали
"перечень объектов малой РЕГИСТРАЦИИ"????? Регистрации, плять?????
"перелік об'єктів малої приватизації" - в оригинале, писаки, блин ...