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Россия обжаловала решения суда по искам за Крым

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Арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что "Крым является суверенной территорией России", отметили в Минюсте РФ.
В Министерстве юстиции РФ не признают вердикт Международного арбитражного суда
В Министерстве юстиции РФ не признают вердикт Международного арбитражного суда
Минюст РФ

Россия обжаловала решения Международного арбитражного суда по искам украинских компаний за утраченные активы в аннексированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минюста РФ во вторник, 4 июня. 

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"27 мая Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний Укрнафта, Стабил и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", – говорится в сообщении.

Утверждается, что в заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые "подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений".

В качестве таких аргументов в российском Минюсте указали, что "арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России". 

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"Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной", – говорится в пресс-релизе.

Также российская сторона утверждает, что "инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию".

"Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", – резюмировали в Минюсте РФ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд принял решение по имуществу российских банков. Ранее Апелляционный суд снял арест с имущества трех российских банков в Украине по делу Привата об активах в Крыму.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Крым, суд, Минюст, Укрнафта, арбитраж, арбитражный суд, аннексия Крыма
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Комментариев (1)
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BROKER666    05.06.2019, 11:28
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BROKER666
та пусть ипальники у ихних налогоплательщиков потрескаются... НДС подняли, пенсионный возраст подняли...
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