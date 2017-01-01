Готовимся к новому подорожанию бензина и дизтоплива

Май завершился относительно стабильными ценами на бензин, дизтопливо и сжиженный газ для авто, но это ненадолго – в июне начнется новое ценовое ралли.

Впереди – очередной раунд роста цен на нефтепродукты. И весьма вероятно, что апрельское повышение на 1,5-2 гривны за литр будет превзойдено. Напомним, что тогда средняя цена на популярный бензин А-95 превысила психологически важную отметку в 30 гривен за литр.

Чего ждать в июне? Дело в том, что, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля 2019 года, вводится специальный режим экспорта энергоносителей в Украину. В частности, поставки угля, нефти и нефтепродуктов в Украину из России с 1 июня 2019 года могут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития РФ.

По данным Госстата Украины, в 2018 году импорт из РФ нефтепродуктов составил 3,16 млн тонн или 39,2% общего объема импорта этих энергоресурсов. В денежном выражении импорт нефтепродуктов из РФ составил 2,06 млрд. долларов.

Ужесточение режима экспорта непосредственно из РФ и трудности с поставками из Беларуси ввиду известного скандала вокруг закачки загрязненной хлором нефти на Мозырский НПЗ вполне может привести к тому, что в Украине в начале июня начнут расти цены на нефтепродукты. К слову сказать, апрельский виток цен эксперты связывают не только с удорожанием нефти на мировом рынке весной 2019 года, но и с ограничением поставок нефтепродуктов из Беларуси.

Вскоре после объявления о запускаемых Российской Федерацией с 1 июня ограничениях премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил наличие рисков дефицита отдельных видов автомобильного горючего – дизтоплива и сжиженного газа. Однако он заявил, что правительство предпримет меры для минимизации рисков дефицита.

Разумеется, дефицит будет покрываться альтернативными поставками из других стран-экспортеров, однако российское и беларусское направления до сих пор были источниками наиболее дешевых нефтепродуктов. То есть в любом случае помимо удорожания следует ожидать также некоторой дезорганизации рынка, особенно – в части поставок розничных и мелкооптовых партий нефтепродуктов. Это можно будет отслеживать при помощи приложения TOPLIVO.app , которое позволяет отслеживать цены продавцов нефтепродуктов в режиме онлайн в разных регионах Украины, в том числе – на интерактивной карте.

Весьма вероятно, что крупным потребителям нефтепродуктов, особенно – агрокомпаниям, - придется в июне-августе охотиться за партиями недорогого топлива буквально по всей Украине.

Поскольку в приложении TOPLIVO.app имеется раздел с предложениями непосредственно от самих владельцев бензовозов с указанием их местонахождения и характеристик, можно выстроить оптимальный с точки зрения сроков и стоимости поставки вариант транспортировки. Имеющийся также в приложении топливный каталог наполнен предложения непосредственно от продавцов всех видов топлива: бензина, дизеля или автогаза. Комбинация данных из этих двух разделов позволяет при работе с приложением TOPLIVO.app сразу строить оптимальные цепочки поставок и серьезно экономить время и деньги. Этой же цели служит такая полезная функция приложения, как расчет расстояний. Благодаря ей можно проложить наиболее удобный маршрут транспортировки, а также управлять себестоимостью перевозки и поставки в целом.