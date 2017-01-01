ЧужихДетейНеБывает: Минюст стянул с неплательщиков алиментов 7 млрд грн

Более 900 тыс украинских детей получили деньги от обязанных родителей.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что с начала действия инициативы Министерства юстиции #ЧужихДетейНеБывает было выплачено 6,9 млрд грн алиментов в пользу детей, передает УНН.

Читай также: Кабмин рассказал, сколько квартир купили детям-сиротам

"За все время реализации инициативы #ЧужихДетейНеБывает Министерство юстиции стянуло в пользу украинских детей 6,9 млрд грн долгов по уплате алиментов. Деньги получили более 900 тыс самых маленьких украинцев", - сообщил Петренко.

Только с начала 2019 года маленькие украинцы получили 2,3 млрд грн задолженности средств. Это на 700 млн больше, чем в прошлом году, когда исполнители Минюста обеспечили возвращение детям 1,6 млрд грн задолженности по алиментам.

Читай также: ТОП-5 способов сохранить "деловую хватку", находясь в декрете

"Сейчас в отношении почти 130 тыс украинцев, которые имеют задолженность более 4 месяцев, применены предусмотренные законами #ЧужихДетейНеБывает запреты выезжать за пределы страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться", - отметил Петренко.

Кроме того, Петренко отметил, что в отношении 43 тысяч должников составлено постановление о привлечении к общественно полезным работам, а 14,8 тыс неплательщиков объявлено в розыск.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики прокомментировало алименты на родителей. При отказе в финансовой помощи родителям можно будет получить штраф.