НБУ возобновил покупку валюты на межбанке

За неделю НБУ приобрел более 100 миллионов долларов. При этом регулятор впервые за три месяца продавал валюту.

НБУ с начала года купил на межбанке более 1,4 млрд долларов Корреспондент.net

На прошлой неделе Национальный банк купил на межбанке 102,7 млн долларов. Об этом говорится в сообщении НБУ в понедельник, 10 июня.

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В частности, НБУ купил 60 млн долларов путем использования механизма Matching, еще 42,7 млн долларов по интервенции по единому курсу.

С начала года используя Matching НБУ купил 815,5 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

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Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1,419 млрд долларов, а продал 231,43 млн долларов.

За прошлый год НБУ купил на межбанке 3,173 млрд долларов, продал – 1,801 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что бюджет-2019 впервые сведен с профицитом. По итогам мая госбюджет за 2019 год сведен с профицитом в 8,6 миллиарда гривен. После марта дефицит превышал 26 миллиардов.