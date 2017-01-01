НБУ возобновил покупку валюты на межбанке
За неделю НБУ приобрел более 100 миллионов долларов. При этом регулятор впервые за три месяца продавал валюту.
На прошлой неделе Национальный банк купил на межбанке 102,7 млн долларов. Об этом говорится в сообщении НБУ в понедельник, 10 июня.
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В частности, НБУ купил 60 млн долларов путем использования механизма Matching, еще 42,7 млн долларов по интервенции по единому курсу.
С начала года используя Matching НБУ купил 815,5 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.
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Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1,419 млрд долларов, а продал 231,43 млн долларов.
За прошлый год НБУ купил на межбанке 3,173 млрд долларов, продал – 1,801 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что бюджет-2019 впервые сведен с профицитом. По итогам мая госбюджет за 2019 год сведен с профицитом в 8,6 миллиарда гривен. После марта дефицит превышал 26 миллиардов.
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