ПФУ выплатил более 10 млрд субсидий в отопительный сезон

В июне Пенсионный фонд обеспечит выплату жилищных субсидий в наличной форме для 471 тысячи пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины в период минувшего отопительного сезона выплатил 10,1 млрд гривен жилищных субсидий. Об этом сказал зампредседателя правления фонда Владислав Машкин, сообщает Укринформ во вторник, 11 июня.

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В марте Пенсионный фонд обеспечил выплату субсидий за февраль, в апреле – за март, в мае – за апрель, и сейчас мы обеспечиваем выплату субсидий за май. Понятно, что во время отопительного сезона гораздо больше получателей. Когда шел отопительный сезон, за этот период мы выплатили 10,1 млрд грн в качестве субсидий, – сказал Машкин.

Он отметил, что в июне ПФУ обеспечит выплату жилищных субсидий в наличной форме для 471 тысячи пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в июле пенсионеры получат надбавку: Кому и сколько дадут. Надбавку дадут из-за увеличения прожиточного минимума.