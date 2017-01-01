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ПФУ выплатил более 10 млрд субсидий в отопительный сезон

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В июне Пенсионный фонд обеспечит выплату жилищных субсидий в наличной форме для 471 тысячи пенсионеров.
Сейчас Пенсионный фонд обеспечивает выплату субсидий за май
Сейчас Пенсионный фонд обеспечивает выплату субсидий за май
Корреспондент.net

Пенсионный фонд Украины в период минувшего отопительного сезона выплатил 10,1 млрд гривен жилищных субсидий. Об этом сказал зампредседателя правления фонда Владислав Машкин, сообщает Укринформ во вторник, 11 июня. 

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В марте Пенсионный фонд обеспечил выплату субсидий за февраль, в апреле – за март, в мае – за апрель, и сейчас мы обеспечиваем выплату субсидий за май. Понятно, что во время отопительного сезона гораздо больше получателей. Когда шел отопительный сезон, за этот период мы выплатили 10,1 млрд грн в качестве субсидий, – сказал Машкин.

Он отметил, что в июне ПФУ обеспечит выплату жилищных субсидий в наличной форме для 471 тысячи пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в июле пенсионеры получат надбавку: Кому и сколько дадут. Надбавку дадут из-за увеличения прожиточного минимума.

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Теги: пенсионный фонд, субсидии, субсидия, отопительный сезон, выплаты
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