Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина хочет подписать новую программу с МВФ

Комментариев: 0
Глава Нацбанка хочет начать переговоры о новой программе с Международным валютным фондом уже в этом году.
Глава НБУ Яков Смолий
Глава НБУ Яков Смолий
НБУ

Глава Национального банка Яков Смолий считает необходимым продолжить реализацию Украиной обязательств по программе Международного валютного фонда и начать переговоры по новой программе с Фондом уже в этом году. Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook. 

Читай также: Резервы Украины сокращаются третий месяц подряд

Уточняется, что глава Нацбанка Украины сделал такое заявление во время недавней встречи с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.  На встрече обсуждалась текущая ситуация в экономике Украины и на финансовом рынке.

В частности, обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей. 

Читай также: Каким будет курс валют в июне: Падение или стабильность - эксперты

Смолий также напомнил о намерениях центрального банка разработать и утвердить до конца года новую стратегию реформирования финансового сектора Украины на 2020-2025 годы, работа над которой уже ведется.

Со своей стороны представители ЕБРР выразили свою поддержку политике гибкого курсообразования и режима инфляционного таргетирования, которых придерживается Нацбанк.

Они также отметили необходимость сохранения независимости НБУ, поскольку, как показывает опыт других стран, это является залогом здоровой экономической политики, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава миссии МВФ в Украине прокомментировал досрочные выборы в Раду. Миссия МВФ уверяет, что препятствий для сотрудничества с Украиной нет.

Поделись:
Теги: МВФ, НБУ, Нацбанк, транш МВФ, транш МВФ для Украины, Яков Смолий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь