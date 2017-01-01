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Европейские компании закачали в хранилища Украины полмиллиарда кубов газа

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Два десятка компаний-нерезидентов из Европы заключили договоры с Укртрансгазом о хранении газа.
Европейцы закачали в украинские хранилища полмиллиарда кубов газа
Европейцы закачали в украинские хранилища полмиллиарда кубов газа
flickr.com

Международные компании уже закачали в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) 515 млн куб. м природного газа в режиме "таможенный склад", сообщила пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз. 

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"По состоянию на начало июня 24 международные компании, которые не являются резидентами Украины, заключили договоры о хранении природного газа и закачали около 515 млн куб. м газа в подземные газовые хранилища Украины", - сказано в сообщении.

Укртрансгаз начал активно предлагать эту услугу нерезидентам в конце марта. В июне он ожидает снижения динамики, если Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) установит тарифы на услуги транспортировки на короткие расстояния. 

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Сейчас и резиденты, и нерезиденты могут хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины. Тариф на хранение в режиме "таможенного склада" не отличается от обычного тарифа на хранение газа в ПХГ и составляет около 0,6 евро/МВт.

Ранее сообщалось, что Коболев рассказал о проблемах с закупкой газа. У Нафтогаза не хватит средств на закупку газа из-за выплаты дивидендов государству и долгов облгазов, говорит Коболев.

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Теги: Украина, газ, хранилище, хранилища, Укртрансгаз, ПХГ
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