Европейские компании закачали в хранилища Украины полмиллиарда кубов газа

Два десятка компаний-нерезидентов из Европы заключили договоры с Укртрансгазом о хранении газа.

Международные компании уже закачали в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) 515 млн куб. м природного газа в режиме "таможенный склад", сообщила пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз.

Читай также: В Слуге народа рассказали, как будут оптимизировать тарифы на коммуналку

"По состоянию на начало июня 24 международные компании, которые не являются резидентами Украины, заключили договоры о хранении природного газа и закачали около 515 млн куб. м газа в подземные газовые хранилища Украины", - сказано в сообщении.

Укртрансгаз начал активно предлагать эту услугу нерезидентам в конце марта. В июне он ожидает снижения динамики, если Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) установит тарифы на услуги транспортировки на короткие расстояния.

Читай также: Магистральные газопроводы Украины передадут Нафтогазу

Сейчас и резиденты, и нерезиденты могут хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины. Тариф на хранение в режиме "таможенного склада" не отличается от обычного тарифа на хранение газа в ПХГ и составляет около 0,6 евро/МВт.

Ранее сообщалось, что Коболев рассказал о проблемах с закупкой газа. У Нафтогаза не хватит средств на закупку газа из-за выплаты дивидендов государству и долгов облгазов, говорит Коболев.