Минфин впервые выпустил шестилетние облигации

Дебютный выпуск гривневых облигаций внутреннего госзайма привлечены на шесть лет под 15,85%.

Министерство финансов впервые выпустило долгосрочные облигации внутреннего государственного займа с шестилетним сроком обращения, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сумма привлеченных средств от шестилетних ОВГЗ составила 3,42 млрд грн. В целом 11 июня в госбюджет было привлечено 6,6 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Ставка составила 15,85% годовых.

"Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019-2022 годы", - сказано в сообщении.

Согласно данным министерства об итогах аукциона, еще 464,56 млн грн принесла продажа облигаций со сроком обращения 84 дня под 17,95% годовых, 459,54 млн грн - ОВГЗ на 175 дней под 18,36%, 745, 93 млн грн - годичных облигаций под 18,45%.

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Кроме того, были размещены двухлетние ОВГЗ на 1,39 млрд грн под 17,95%.

В то же время аукционы по размещению валютных ценных бумаг принесли всего $3,72 млн по бумагам со сроком обращения 295 дней и $668 590 по бумагам на 491 день под 7,25%.

Как сообщила министр финансов Оксана Маркарова, большинством покупателей дебютного выпуска гривневых облигаций внутреннего госзайма стали нерезиденты.

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"Пока мы завершаем встречи с инвесторами в Лондоне относительно 7-летних евробондов в евро и готовимся к рейсу во Франкфурт, команда Минфина параллельно на внутреннем рынке выполняет нашу стратегию управления долгом на 3 года. Очередная победа! 6-летний инструмент под 15,85%", - написала Маркарова в Facebook.

Ранее сообщалось, что Украина разместит семилетние евробонды. Организаторами сделки назначены банки BNP Paribas и Goldman Sachs. Переговоры с инвесторами начинаются сегодня.