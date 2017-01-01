Нацбанк создал подразделение для защиты потребителей финуслуг

В НБУ надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне. Однако парламент решил иначе.

Национальный банк Украины создал специальное подразделение для защиты потребителей финансовых услуг. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на открытии Форума по финансовой инклюзии в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 12 июня.

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"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", – заявил он.

Смолий отметил, что в Нацбанке очень надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне, однако парламент решил иначе.

"Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями", – подчеркнул глава центробанка.

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По его словам, прежде всего, это позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах.

Смолий также сообщил, что центробанк разработал стратегию финансовой грамотности.

"Национальный банк взял на себя лидерство и разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности... Наша цель – подготовить молодежь жить в реальном мире, полном вызовов и быстрых изменений", – добавил он.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора на его сайте со ссылкой на зампредседателя НБУ Романа Борисенко, для усиления доверия и повышения финансовой инклюзии НБУ устанавливает новые стандарты защиты прав потребителей финуслуг.

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"Мы начинаем внедрять новое регулирование. Три основных шага для его реализации: разрабатываем новое регулирование взаимоотношений клиент – провайдер финуслуг; создаем в НБУ отдельное подразделение, которому будет заниматься именно обращениями граждан, а также запускаем Call-center и единый центр приема граждан, чтобы они могли оперативно получать ответы на свои вопросы ", – сказал он.

Ранее сообщалось, что НБУ возобновил покупку валюты на межбанке. За неделю НБУ приобрел более 100 миллионов долларов. При этом регулятор впервые за три месяца продавал валюту.