Украинцы массово покупают б/у электромобили: Хотят быть независимыми

Только за май в Украине стало на 643 электромобиля больше.

Ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром сообщила, что "секонд-хенд" электромобили в Украине набирают популярность, передает Сегодня. Только за май 2019 года в Украине стало на 643 авто больше, из них 610 легковых и 33 коммерческих.

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По сравнению с 2018 годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос почти в 1,5 раза, а на коммерческие – на 43%.

"Майский рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного "секонд-хенда" и не отличался разнообразием. Основную массу составили электромобили модели Renault Kangoo Z.E., которых было зарегистрировано 31 единица. Другие два авто – Nissan e-NV200", - сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Большую часть электромобилей (524 авто) составили поддержанные, и только 86 являются новыми.

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Самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf. В прошлом месяце 329 этих авто пополнили автопарк страны. На втором месте – Tesla Model S, автомобили этой модели выбрали 53 автомобилиста. Также в майскую пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: BMW i3 – 46 ед; FIAT 500е – 24 ед; Renault Zoe – 23 ед.

Ранее сообщалось, что в Bloomberg рассказали, когда электромобили станут дешевле. Кроме затрат на бензин, электрокары выигрывают в техобслуживании.