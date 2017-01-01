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Украинские банки сменят график работы во время праздников: Календарь НБУ

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В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня.
В июне два дополнительных выходных
В июне два дополнительных выходных
depositphotos.com

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Национальный банк Украины рассказал о том, как будут работать банки в Украине во время праздничных дней.

Нерабочими днями будут суббота и понедельник, 16 и 17 июня, а также пятница, 28 июня.

Календарь НБУ на 2019 год
Календарь НБУ на 2019 год
НБУ

Ранее сообщалось, сколько тратят на отпуск в Украине и в разных странах мира. Больше всех на отпуск тратят в Австралии, а меньше всех в Пакистане.

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Теги: календарь НБУ, работа банков в июне 2019, банки Украины, украинские банки
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