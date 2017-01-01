Украинские банки сменят график работы во время праздников: Календарь НБУ

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня.

Читай также: Какие сезонные работы предлагают украинцам летом-2019

Национальный банк Украины рассказал о том, как будут работать банки в Украине во время праздничных дней.

Нерабочими днями будут суббота и понедельник, 16 и 17 июня, а также пятница, 28 июня.

Календарь НБУ на 2019 год НБУ

Ранее сообщалось, сколько тратят на отпуск в Украине и в разных странах мира. Больше всех на отпуск тратят в Австралии, а меньше всех в Пакистане.