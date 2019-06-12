Рева за апрель заработал больше всех среди членов Кабмина: Инфографика

Владимир Гройсман каждый месяц получает стабильную зарплату в размере 37,5 тыс грн.

Андрей Рева стал самым высокооплачиваемым министром в апреле 2019 года Урядовий портал

Первое место рейтинга зарплат членов Кабинета министров в апреле от Слово и дело занял министр социальной политики Андрей Рева с зарплатой в 122 тыс 97 грн.

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На втором месте расположился министр иностранных дел Павел Климкин с 61,4 тыс грн. Третье, четвертое и пятое места заняли министр инфраструктуры Владимир Омелян (50,3 тыс грн), министр обороны Степан Полторак (48,7 тыс грн), вице-премьер-министр Павел Розенко (47 тыс грн).

Менее всего заработали в апреле министр информационной политики Юрий Стець – 12,1 тыс грн, и исполняющая обязанности министра аграрной политики Ольга Трофимцева – 28,1 тыс грн.

Глава правительства Владимир Гройсман заработал свои стабильные 37,5 тыс грн.

Зарплата министров и их заместителей за 2019 год Слово и дело

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Заместители в апреле в большинстве получили даже больше, чем Андрей Рева. Заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов получил по итогам апреля 174,5 тыс грн, самая высокая зарплата. Его коллега Юрий Бровченко заработал 161,5 тыс грн.

Даже в Министерстве социальной политики заместитель Ревы Лариса Попова получила 157,7 тыс грн, а Александра Чуркина – 131,4 тыс грн.

Ранее сообщалось, что согласно госбюджету на 2020 год, минималку подымут на 500 грн, а доллар будет по 28,2 грн. До 2022 года правительство планирует увеличить размер минималки до 5 290 грн.