Цены на нефть рухнули на 3%

Нефть дешевеет в связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США. Цена Brent упала ниже 61 доллара за баррель.

Нефть снова резко подешевела из-за роста запасов в США flickr.com

Мировые цены на нефть эталонных марок на торгах в среду, 12 июня, снизились на 3% в связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США.

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Около 12.00 стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась более чем на 3%.

Так, цена на WTI составила $51,7 за баррель, на Brent - $60,61.

Ранее сообщалось, что в РФ заговорили о ценах на нефть ниже 40 долларов. Стоимость нефти может рухнуть вдвое, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи, считает Силуанов.