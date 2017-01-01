Энергоатом обязали продавать электроэнергию по фиксируемой цене

Кабмин обязал Энергоатом продавать 90% своей электроэнергии в новом рынке по фиксируемой цене.

Кабинет министров Украины обязал государственное предприятие НАЭК Энергоатом, продавать 90% своей электроэнергии в новом рынке электроэнергии по фиксируемой цене. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает УНИАН.

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По его словам, соответствующие решение было принято на заседании правительства в среду, 12 июня.

"Кабмин сегодня принял, что на компанию Энергоатом налагается обязательство 90% своей электроэнергии продавать по фиксированной цене", - сказал Герус.

По его словам, такое решение правительства нивелирует конкуренцию в новом рынке электроэнергии. Читай также: Кабмин принял постановления для запуска рынка электроэнергии "Учитывая, что у нас импорта нет, а Энергоатом будет регулироваться, у нас нерегулируемой остается одна компания, которая будет работать в свободном рынке. Конкуренции тут нет, это не создание рынка конкурентного. Можно было прописать имя одной компании, для которой наступает свободный рынок", - сказал он.

Ранее ЕС и некоторые международные финансовые партнеры рекомендовали отложить создание нового рынка электроэнергии в Украине. Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.

Ранее сообщалось, что в Укрэнерго готовятся к запуску нового энергорынка. Для урегулирования проблемных вопросов, связанных со сжатыми сроками подготовки к запуску рынка электроэнергии, необходимо провести совещание, говорят в компании.