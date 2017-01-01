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Энергоатом обязали продавать электроэнергию по фиксируемой цене

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Кабмин обязал Энергоатом продавать 90% своей электроэнергии в новом рынке по фиксируемой цене.
Энергоатом обязали продавать 90% э/энергии по фиксируемой цене
Энергоатом обязали продавать 90% э/энергии по фиксируемой цене
facebook.com/atom.gov.ua

Кабинет министров Украины обязал государственное предприятие НАЭК Энергоатом, продавать 90% своей электроэнергии в новом рынке электроэнергии по фиксируемой цене. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает УНИАН

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По его словам, соответствующие решение было принято на заседании правительства в среду, 12 июня.

"Кабмин сегодня принял, что на компанию Энергоатом налагается обязательство 90% своей электроэнергии продавать по фиксированной цене", - сказал Герус.

По его словам, такое решение правительства нивелирует конкуренцию в новом рынке электроэнергии. 

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"Учитывая, что у нас импорта нет, а Энергоатом будет регулироваться, у нас нерегулируемой остается одна компания, которая будет работать в свободном рынке. Конкуренции тут нет, это не создание рынка конкурентного. Можно было прописать имя одной компании, для которой наступает свободный рынок", - сказал он.

Ранее ЕС и некоторые международные финансовые партнеры рекомендовали отложить создание нового рынка электроэнергии в Украине. Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.

Ранее сообщалось, что в Укрэнерго готовятся к запуску нового энергорынка. Для урегулирования проблемных вопросов, связанных со сжатыми сроками подготовки к запуску рынка электроэнергии, необходимо провести совещание, говорят в компании.

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Теги: Тарифы ЖКХ, электроэнергия, тарифы, Кабмин Украины, Энергоатом, электричество, Андрей Герус
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