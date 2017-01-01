Зеленский встретился с главой ЕБРР

Президент Украины заверил в продолжении сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Зеленский поблагодарил президента банка за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.

"Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что вы является крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал президент.

Владимир Зеленский и делегация ЕБРР

Зеленский добавил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее. Президент подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Мировым банком и МВФ, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Украина хочет подписать новую программу с МВФ. Глава Нацбанка хочет начать переговоры о новой программе с Международным валютным фондом уже в этом году.