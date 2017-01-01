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Рева о пене за долги по коммуналке: "Полная ерунда"

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Министр социальной политики раскритиковал введение штрафов за долги по коммунальным услугам.
Андрей Рева раскритиковал введение штрафов за долги по коммуналке
Андрей Рева раскритиковал введение штрафов за долги по коммуналке
facebook.com/pg/MLSP.gov.ua

Министр социальной политики Андрей Рева раскритиковал введение пени за долги по коммунальным услугам, назвав ее "полной ерундой". Об этом Рева сообщил в кулуарах правительства, передает РБК-Украина

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Рева считает, что не нужно было добавлять статью закона "О жилищно-коммунальных услугах", о введении пени за жилищно-коммунальные услуги, которая  вступила в силу с 1 мая 2019 года.

"Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная ерунда. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню - какой в этом смысл? Это ерунда полная… Говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда у них нечем заплатить - я считаю, что это ерунда полная", - заявил он. 

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Рева напомнил, что решение о введении пени продиктовано соответствующим законом. По его словам, по закону такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня. В случае проблем с выплатой зарплаты либо задержек по субсидиям от государства пеня начисляться не будет, заявил Рева.

Ранее сообщалось, что Рева за апрель заработал больше всех среди членов Кабмина. Владимир Гройсман каждый месяц получает стабильную зарплату в размере 37,5 тыс грн.

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Теги: Тарифы ЖКХ, штраф, тарифы, штрафы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, коммунальные долги, пеня, коммунальные услуги, минсоцполитики
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