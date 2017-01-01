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Гривна подешевела впервые за неделю: Курс валют на 13 июня

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Курс доллара на межбанке в продаже вырос на одну копейку – до 26,50 грн/долл, курс в покупке остался на прежнем уровне – до 26,46 грн/долл.
Утром, 13 июня, доллар можно купить в обменниках по 26,65 грн
Утром, 13 июня, доллар можно купить в обменниках по 26,65 грн
bigmir.net

На 13 июня, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2640,1893 гривны (+10,2943);

– 100 евро – 2989,4863 гривны (+12,4452).

Национальный банк Украины понизил курс гривны более чем на 10 копеек – до 26,40 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал на 12 копеек.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на одну копейку – до 26,50 грн/долл, курс в покупке не изменился – 26,46 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главой ЕБРР. Президент Украины заверил в продолжении сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.

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