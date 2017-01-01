Фондовый рынок США закрылся падением

Торги на Американской фондовой бирже в среду, 12 июня, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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Индекс Dow Jones упал на 0,17% – до 26004,83 пункта. Индекс Dow Jones упал на 0,17% – до 26004,83 пункта.

Индекс S&P 500 – на 0,2% – до 2879,84 пункта.

NASDAQ – на 0,38% – до 792,72 пункта.

Ранее сообщалось, что Лагард предупредила о снижении мирового ВВП. Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в следующем году.