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Фондовый рынок США закрылся падением

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Торги на Американской фондовой бирже в среду, 12 июня, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рынки США закрылись снижением индексов
Рынки США закрылись снижением индексов
Getty Images

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Индекс Dow Jones упал на 0,17% – до 26004,83 пункта.
 
Индекс S&P 500 – на 0,2% – до 2879,84 пункта.
 
NASDAQ – на 0,38% – до 792,72 пункта.
 
Ранее сообщалось, что Лагард предупредила о снижении мирового ВВП. Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в следующем году.
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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