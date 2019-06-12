В Венесуэле появилась купюра в 50 тысяч боливаров - фото

Хождение трех новых банкнот номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров начинается на территории Венесуэлы.

Купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров twitter.com/BCV_ORG_VE

Центральный банк Венесуэлы с четверга, 13 июня, вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.

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До этого самой крупной купюрой в стране были 500 боливаров. Наличные национальные деньги в Венесуэле сами по себе являются дефицитом. Все расчеты проводятся либо по безналу, либо в долларах.



#Atenci'on || El nuevo billete de Bs. 50.000 pasa a ser la pieza de mayor denominaci'on del Cono Monetario vigente.#12Jun #BCV pic.twitter.com/7gKv1ryJqy — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) June 12, 2019

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. В годовом выражении рост цен в страдающей от экономического кризиса Венесуэле оказался на уровне в 815 000 процентов.