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В Венесуэле появилась купюра в 50 тысяч боливаров - фото

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Хождение трех новых банкнот номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров начинается на территории Венесуэлы.
Купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров
Купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров
twitter.com/BCV_ORG_VE

Центральный банк Венесуэлы с четверга, 13 июня, вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров. 

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До этого самой крупной купюрой в стране были 500 боливаров. Наличные национальные деньги в Венесуэле сами по себе являются дефицитом. Все расчеты проводятся либо по безналу, либо в долларах.
 

 

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. В годовом выражении рост цен в страдающей от экономического кризиса Венесуэле оказался на уровне в 815 000 процентов.

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Теги: Венесуэла, валюта, финансовый кризис, экономический кризис
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