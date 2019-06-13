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Омелян рассказал, сколько денег вложат в ремонт дорог в 2020 году

Комментариев: 2
Министр инфраструктуры сообщил, что финансирование есть и его нужно сохранить.
Министерству инфраструктуры нужно 75 млрд грн, чтобы привести дороги Украины в порядок
Министерству инфраструктуры нужно 75 млрд грн, чтобы привести дороги Украины в порядок
depositphotos.com

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства рассказал, что на ремонт и строительство украинских дорог в 2020 году заложено 75 млрд грн из Дорожного фонда, который начал работать в 2018 году. 

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“Сейчас будет много обещаний. Все будут обещать, что будет завтра лучше. Не покупайтесь на эти обещания, а требуйте стабильного финансирования украинских дорог. Сейчас это финансирование есть. В Дорожном фонде на 2020 год предусмотрено 75 млрд грн“, - сказал Омелян на заседании правительства.

Он уточнил, что в бюджете-2020 нужно предусмотреть дополнительное финансирование в размере 50 млрд грн на территориальные дороги, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой.

Смотреть запись заседания правительства по ссылке

Ранее сообщалось, что САП обвинила Омеляна в недостоверном декларировании: назначен суд. САП утверждает, что информация Омеляна отличается от достоверной более чем 3 млн и 8 млн гривень за 2015 и 2016 года.

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Теги: Владимир Омелян, министр инфраструктуры, дороги, дороги в Украине, строительство дорог в Украине, ремонт дорог в Украине
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Комментариев (2)
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smarkov    13.06.2019, 12:02
Оценка:  +1
smarkov
Ребятки - не надо рассказывать сколько вложат в дороги...Об этом несложно узнать. Вы вот лучше скажите, ну хоть намекните - сколько оттуда себе вынуть собираетесь, так сказать, "на карманные расходы"
smarkov    13.06.2019, 12:08
Оценка:  +1
smarkov
Это ж не из любопытства вопрошаю - это всех волнует, кто дорогами пользуется: ведь если из суммы, что заложили на дороги отнять сумму, что собираются вынуть, то получим результат, равный качеству строительства . Ну, сейчас это что-то стремящееся к нулю.
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