Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Как продают охотничьи угодья: Чиновники задержаны за взятку в $500 тыс

Комментариев: 0
Вымогательством занимались несколько чиновников и полицейский.
Как продают охотничьи угодья: Чиновники задержаны за взятку в $500 тыс
© Государственное бюро расследований
Фото 1/3
  • Чиновники хотели "отдать" землю под охотничьи угодья за 500 тыс долл
  • Чиновники хотели "отдать" землю под охотничьи угодья за 500 тыс долл
  • Чиновники хотели "отдать" землю под охотничьи угодья за 500 тыс долл
Как продают охотничьи угодья: Чиновники задержаны за взятку в $500 тыс
Чиновники хотели "отдать" землю под охотничьи угодья за 500 тыс долл
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что группа злоумышленников вымогала у гражданина Украины взятку в размере 500 тыс долларов (более 13,2 млн грн), за то, что они предоставят ему в пользование земельный участок на 100 га для ведения охотничьего хозяйства. 

Читай также: Никто не был наказан за потерю 404 млн грн Украэроруха – СМИ

В деле фигурируют чиновники местных органов самоуправления и полицейский, а землю обещали выдать в Путильском районе Черновицкой области.

Правоохранители задержали депутата Путильского райсовета, специалиста 1-й категории Усть-Путильского сельсовета и инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Путильского района Нацполиции.

Все чиновники были задержаны при попытке передачи части денег на сумму в 200 тыс долл. 

Читай также: Глава Службы внешней разведки подарил дочери жилье за 14 млн грн - СМИ

Досудебное расследование на данный момент продолжается. Правоохранители проводят обыски и другие следственные действия.

Решается вопрос об оглашении указанным лицам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч 4 ст 190 КК Украины (мошенничество организованной группой в особо крупных размерах).

Ранее сообщалось, что на таможне осуществили 9300 нарушений за первый квартал 2019. За три месяца количество нарушений выросло на 30,2%.

Поделись:
Теги: охотничьи угодья, взятка, коррупция в Украине, коррупция, коррупционер, чиновник, охотничьи хозяйства
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь