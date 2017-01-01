Как продают охотничьи угодья: Чиновники задержаны за взятку в $500 тыс
Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что группа злоумышленников вымогала у гражданина Украины взятку в размере 500 тыс долларов (более 13,2 млн грн), за то, что они предоставят ему в пользование земельный участок на 100 га для ведения охотничьего хозяйства.
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В деле фигурируют чиновники местных органов самоуправления и полицейский, а землю обещали выдать в Путильском районе Черновицкой области.
Правоохранители задержали депутата Путильского райсовета, специалиста 1-й категории Усть-Путильского сельсовета и инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Путильского района Нацполиции.
Все чиновники были задержаны при попытке передачи части денег на сумму в 200 тыс долл.
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Досудебное расследование на данный момент продолжается. Правоохранители проводят обыски и другие следственные действия.
Решается вопрос об оглашении указанным лицам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч 4 ст 190 КК Украины (мошенничество организованной группой в особо крупных размерах).
Ранее сообщалось, что на таможне осуществили 9300 нарушений за первый квартал 2019. За три месяца количество нарушений выросло на 30,2%.
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