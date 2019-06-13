Таможенник получил штраф от суда в 2 раза меньше, чем взятка - СМИ

Кроме штрафа таможенник не имеет права занимать должность инспектора таможенного дела на срок в один год.

В материалах дела указана сумма в несколько раз меньше, чем занесенная в протоколы сразу после задержания Национальная полиция

Игорь Ульяновский, бывший работник таможенного поста Угрынив Львовской таможни ГФС, по решению суда в деле о взяточничестве должен оплатить штраф в размере 1000 необлагаемых налогами минимумов (17 тыс грн), а также не имеет права занимать должность инспектора таможенного дела на срок в один год.

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Однако, Zaxid.net отметили, что при задержании чиновника в августе 2018 года правоохранители выявили взятку в 2 раза больше данного наказания.

Также, СМИ отметили, что в материалах дела указана сумма в несколько раз меньше, чем занесенная в протоколы сразу после задержания.

Ранее сообщалось, что украинца задержали на латвийской границе за попытку дать взятку в 5 евро. Теперь гражданину Украины придется заплатить штраф в 4300 евро.