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Таможенник получил штраф от суда в 2 раза меньше, чем взятка - СМИ

Комментариев: 3
Кроме штрафа таможенник не имеет права занимать должность инспектора таможенного дела на срок в один год.
В материалах дела указана сумма в несколько раз меньше, чем занесенная в протоколы сразу после задержания
В материалах дела указана сумма в несколько раз меньше, чем занесенная в протоколы сразу после задержания
Национальная полиция

Игорь Ульяновский, бывший работник таможенного поста Угрынив Львовской таможни ГФС, по решению суда в деле о взяточничестве должен оплатить штраф в размере 1000 необлагаемых налогами минимумов (17 тыс грн), а также не имеет права занимать должность инспектора таможенного дела на срок в один год. 

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Однако, Zaxid.net отметили, что при задержании чиновника в августе 2018 года правоохранители выявили взятку в 2 раза больше данного наказания.

Также, СМИ отметили, что в материалах дела указана сумма в несколько раз меньше, чем занесенная в протоколы сразу после задержания.

Ранее сообщалось, что украинца задержали на латвийской границе за попытку дать взятку в 5 евро. Теперь гражданину Украины придется заплатить штраф в 4300 евро.

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Теги: взятка, взяточничество, таможня, коррупция на таможне, коррупция в Украине, коррупция, Игорь Ульяновский
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.06.2019, 13:16
Оценка:  +1
гость
ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А-А-А!!!
НАМЕДНИ, ОКУРОК ВЫСРАЛ, ЧТО ОН ВОССТАНОВИТ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНСКИМ НАРОДОМ!
ЭТО ЧТО, ЕЩЕ 350 ЛЕТ ЕБ...АТЬСЯ С КАЦАПСКИМИ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ВЫБЛЯДКАМИ?
ВОТ МРАЗЬ, ВОТ ПАСКУДА! НЕ-Е-Е-ЕТ КАЦАПЫ, ТЕПЕРИЧА ЕБ...ИТЕСЬ САМИ
П    13.06.2019, 12:54
Оценка:  +1
П
Заплатил налоги.
smarkov    13.06.2019, 12:38
Оценка:  +1
smarkov
Ну, судья тоже ведь человек - а тут, понимаете ли, материальные потребности всегда превышают зарплатные возможности
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