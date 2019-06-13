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Суд запретил первому замглавы НБУ исполнять обязанности

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В Нацбанке планируют обжаловать решение суда в отношении Екатерине Рожковой в предусмотренном законом порядке.
Екатерина Рожкова занимает пост первого заместителя главы НБУ
Екатерина Рожкова занимает пост первого заместителя главы НБУ
Екатерина Рожкова / Facebook

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение, которое запрещает Екатерине Рожковой исполнять обязанности первого замглавы правления Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в четверг, 13 июня. 

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Указано, что решение суда еще не обнародовано в реестре, и регулятор узнал о нем из письма физлица-участника судебного разбирательства.

"Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока что мы не получали и не присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности", – говорится в сообщении на сайте НБУ. 

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В Нацбанке заверили, что если информация подтвердится, то обжалуют это решение суда в предусмотренном законом порядке.

"Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а, следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", – добавили в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что по заявлению НБУ, "увольнение Рожковой – посягательство на независимость Нацбанка". В Нацбанке считают, что депутат, подавший иск на замглаву НБУ, угрожает стабильности гривны.

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Теги: суд, НБУ, Нацбанк
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