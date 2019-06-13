Суд запретил первому замглавы НБУ исполнять обязанности

"Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока что мы не получали и не присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности", – говорится в сообщении на сайте НБУ.

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В Нацбанке заверили, что если информация подтвердится, то обжалуют это решение суда в предусмотренном законом порядке.