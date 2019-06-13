Суд запретил первому замглавы НБУ исполнять обязанности
Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение, которое запрещает Екатерине Рожковой исполнять обязанности первого замглавы правления Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в четверг, 13 июня.
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Указано, что решение суда еще не обнародовано в реестре, и регулятор узнал о нем из письма физлица-участника судебного разбирательства.
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В Нацбанке заверили, что если информация подтвердится, то обжалуют это решение суда в предусмотренном законом порядке.
"Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а, следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", – добавили в Нацбанке.
Ранее сообщалось, что по заявлению НБУ, "увольнение Рожковой – посягательство на независимость Нацбанка". В Нацбанке считают, что депутат, подавший иск на замглаву НБУ, угрожает стабильности гривны.
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