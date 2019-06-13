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В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золота

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Разработка месторождения Альпала может занять до 66 лет. Оно обнаружено в рамках осуществления проекта Каскабель.
Месторождение Альпала богато золотом, серебром и медью
Месторождение Альпала богато золотом, серебром и медью
zolotodb.ru

В Эквадоре на территории северной провинции Имбабура обнаружено одно из самых крупных в мире месторождений золота, серебра и меди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской страны. 

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Отмечается, что месторождение Альпала может оказаться "самым крупным хранилищем серебра, третьим по запасам золота и шестым – меди в мировом рейтинге". Оно обнаружено в рамках осуществления проекта Каскабель.

Специалисты оценивают резервы Альпалы, разработка которого может занять 49-66 лет, "в 10,9 млн т меди и более 23 млн унций золота". Объем добычи меди на месторождении в первые 25 лет составит около 207 тыс. т, золота – 438 тыс. унций, а серебра – 1,4 млн унций.

Ранее сообщалось, что Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году. Другими наиболее активными скупщиками золота в начале 2019 года также стали КНР, Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

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Теги: золото, серебро, Эквадор, медь, месторождение
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.06.2019, 16:31
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Тема не раскрыта: драгметаллы залегают в виде россыпей или рудой? Руду перерабатывать грязно и непродуктивно,прабабка в Карпатах знала ручеек с самородками, но так моему отцу и не раскололась....
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