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Горняки Львовщины получили 50 млн на зарплатные долги

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Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение разблокировать закупки угля с шахт Львовской области.
Шахтеры начали получать деньги
Шахтеры начали получать деньги
Администрация президента Украины

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Государственное предприятие Львовуголь получило 50 млн гривен, которые пойдут на выплату задолженности горнякам. Об этом накануне сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"12 июня на счета ГП Львовуголь от реализации угольной продукции поступили 50 млн гривен. Весь этот финансовый ресурс будет направлен на выплату задолженности по зарплате горнякам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что профсоюзы заявляют об угрозе полной остановки госшахт. Угольные шахты в Украине оказались на грани полной остановки из-за обесточивания и прекращения добычи угля.

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Теги: Львовская область, зарплаты, Угольная промышленность, долги, долг, шахтеры, горняки, зарплата, уголь
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гость  (аноним)  13.06.2019, 17:01
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гость
львовский газовый уголь гораздо хуже донецкого антрацита и в подметки не годиться российскому коксующемуся (н.р. воркутинскому.)
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