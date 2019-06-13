Горняки Львовщины получили 50 млн на зарплатные долги

Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение разблокировать закупки угля с шахт Львовской области.

Читай также: Убытки на Селидовугле составили два миллиарда за три года

Государственное предприятие Львовуголь получило 50 млн гривен, которые пойдут на выплату задолженности горнякам. Об этом накануне сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"12 июня на счета ГП Львовуголь от реализации угольной продукции поступили 50 млн гривен. Весь этот финансовый ресурс будет направлен на выплату задолженности по зарплате горнякам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что профсоюзы заявляют об угрозе полной остановки госшахт. Угольные шахты в Украине оказались на грани полной остановки из-за обесточивания и прекращения добычи угля.