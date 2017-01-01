ОПЕК снизила оценку роста мирового спроса на нефть

Изменение прогноза в ОПЕК связали со слабым спросом на сырье в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

В ОПЕК ожидают, что спрос на нефть будет расти в основном за счет стран Азии flickr.com

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 70 тысяч баррелей в сутки – до 99,86 млн б/с. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные в отчете картеля в четверг, 13 июня.

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Снижение прогноза ОПЕК связал главным образом с вялым спросом на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале.

В картеле ожидают, что спрос будет расти в основном за счет стран Азии во главе с Индией и Китаем, а также за счет американских стран ОЭСР.

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По предварительным данным за апрель, запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 25 млн баррелей – до 2,874 млрд. Это на 54,4 млн баррелей выше, чем годом ранее, и на 7,6 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня, из них 7,9 млн баррелей – это превышение запасов нефтепродуктов, а нефть демонстрирует дефицит в 0,2 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что нефть резко подорожала из-за инцидента в Оманском заливе. Два нефтеналивных судна подверглись нападению в Оманском заливе 13 июня. Цены на нефть выросли почти на 4%.