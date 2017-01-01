Украина увеличила использование средств международных партнеров

Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров, сообщил Минфин.

По состоянию на 1 июня 2019 года в Украине реализовывались 32 проекта МФО общей стоимостью 5 млрд евро и 2 млрд долларов, привлеченных в качестве займа государством или под государственные гарантии. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

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Как отметили в пресс-службе, на сегодня показатель выборки по займам Всемирного банка составил 39,1%, тогда как за все предыдущие годы сотрудничества Украины с банком рекордным показателем выборки было 30,2% в 2013-м году.

"Благодаря разблокированию платежей по проектам, бенефициаром которых является НЭК Укрэнерго, и положительной динамике, ожидаем в ближайшие месяцы значительно увеличить выборку", - заявили в пресс-службе. Читай также: Украина хочет подписать новую программу с МВФ Со своей стороны министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook, комментируя улучшения выборки средств на развитие, отметила: "Это дешевые, длинные средства на важные инфраструктурные, муниципальные и структурные проекты от МФО, увеличение выборки по которым вместе с привлечением частных инвестиций является залогом усиления экономического роста".

В феврале-марте текущего года Минфином совместно с МФО проведен пересмотр портфелей инвестиционных проектов МБРР, ЕБРР, ЕИБ и согласованы дальнейшие шаги по улучшению выборки средств, добавили в Минфине.

Ранее сообщалось, что Украина разместит семилетние евробонды. Организаторами сделки назначены банки BNP Paribas и Goldman Sachs. Переговоры с инвесторами начинаются сегодня.