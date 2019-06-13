На Банковой объяснили, почему растет стоимость денег для Украины
Заявления о дефолте Украины, отмене национализации ПриватБанка и неопределенности в сотрудничестве с МВФ увеличивают стоимость денег для Украины на международных рынках. Об этом накануне сказал заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук в интервью Новому времени.
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Гончарук заявил, что сотрудничество с МВФ для Украины очень важно. По его словам, за ним наблюдают "все без исключения системные инвесторы в мире".
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"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на три-четыре года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого будут необходимые условия. В нее мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", – отметил замглавы АП.
Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которой доверяют, нужно "выполнять взятые на себя обязательства, а не строить экзотические сценарии", подчеркнул Гончарук.
Ранее сообщалось, что Украина хочет подписать новую программу с МВФ. Глава Нацбанка хочет начать переговоры о новой программе с Международным валютным фондом уже в этом году.
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