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На Банковой объяснили, почему растет стоимость денег для Украины

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Украине нужно выполнять взятые на себя обязательства, а не строить "экзотические сценарии", отметил Алексей Гончарук.
Все украинцы становятся немного беднее из-за информационного шума
Все украинцы становятся немного беднее из-за информационного шума
flickr.com

Заявления о дефолте Украины, отмене национализации ПриватБанка и неопределенности в сотрудничестве с МВФ увеличивают стоимость денег для Украины на международных рынках. Об этом накануне сказал заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук в интервью Новому времени

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"Я понимаю, что такие заявления мне как гражданину стоят денег. Каждое подобное заявление воспринимается инвесторами как повышение рисков, а они увеличивают стоимость ресурсов для Украины. А это значит, что мы с вами каждый раз, когда в прессе появляются подобные заявления, становимся немного беднее. И моя задача в Администрации президента – чтобы украинцы не становились беднее", – отметил он.

Гончарук заявил, что сотрудничество с МВФ для Украины очень важно. По его словам, за ним наблюдают "все без исключения системные инвесторы в мире". 

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"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на три-четыре года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого будут необходимые условия. В нее мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", – отметил замглавы АП.

Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которой доверяют, нужно "выполнять взятые на себя обязательства, а не строить экзотические сценарии", подчеркнул Гончарук.

Ранее сообщалось, что Украина хочет подписать новую программу с МВФ. Глава Нацбанка хочет начать переговоры о новой программе с Международным валютным фондом уже в этом году.

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Теги: Украина, МВФ, деньги, Банковая, Администрация Президента, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SINOBI    13.06.2019, 18:48
Оценка:  +1
SINOBI
За базар нужно отвечать и не словами,а деньгами,это не со сцены херню нести,тут серьёзные дяди и за фуфло требуют ответа!!!
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