Глава НАБУ за апрель получил 168 тыс грн: Сколько получили в НАПК и ГБР

Артем Сытник стал в апреле самым высокооплачиваемым главой антикоррупционных ведомств.

Слово и дело разузнали, сколько в апреле 2019 года получили главы антикоррупционных ведомств в Украине.

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Так, больше всех в апреле получил директор НАБУ Артем Сытник. Его зарплата составила 167,7 тыс грн. Его заместители заработали немного меньше - Анатолий Новак, Татьяна Варварская и Гизо Углава – 159 тыс, 129 тыс и 108 тыс грн соответственно.

Александр Мангул, глава Национального агентства по предотвращению коррупции, в прошлом месяце заработал 118,6 тыс грн, а его заместители и члены Агентства – от 70 до 91 тыс грн

Самые маленькие зарплаты выдают в Государственном бюро расследований. Директор ведомства Роман Труба получил 91,5 тыс грн. Два его заместителя заработали по 82 и 86 тыс грн.

Зарплаты работников НАБУ, НАПК и ГБР Слово и дело

Ранее сообщалось, что Рева за апрель заработал больше всех среди членов Кабмина. Владимир Гройсман каждый месяц получает стабильную зарплату в размере 37,5 тыс грн.