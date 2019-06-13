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Глава НАБУ за апрель получил 168 тыс грн: Сколько получили в НАПК и ГБР

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Артем Сытник стал в апреле самым высокооплачиваемым главой антикоррупционных ведомств.
Глава НАБУ Артем Сытник
Глава НАБУ Артем Сытник
facebook.com/PressaUkraine

Слово и дело разузнали, сколько в апреле 2019 года получили главы антикоррупционных ведомств в Украине. 

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Так, больше всех в апреле получил директор НАБУ Артем Сытник. Его зарплата составила 167,7 тыс грн. Его заместители заработали немного меньше - Анатолий Новак, Татьяна Варварская и Гизо Углава – 159 тыс, 129 тыс и 108 тыс грн соответственно.

Александр Мангул, глава Национального агентства по предотвращению коррупции, в прошлом месяце заработал 118,6 тыс грн, а его заместители и члены Агентства – от 70 до 91 тыс грн

Самые маленькие зарплаты выдают в Государственном бюро расследований. Директор ведомства Роман Труба получил 91,5 тыс грн. Два его заместителя заработали по 82 и 86 тыс грн.

Зарплаты работников НАБУ, НАПК и ГБР
Зарплаты работников НАБУ, НАПК и ГБР
Слово и дело

Ранее сообщалось, что Рева за апрель заработал больше всех среди членов Кабмина. Владимир Гройсман каждый месяц получает стабильную зарплату в размере 37,5 тыс грн.

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Теги: зарплата, зарплата чиновников, заработная плата в украине, зарплата глав антикоррупцоионных ведомств
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