В суде будут рассматривать дело о растрате по проекту "Стена"

Три должностных лица Госпогранслужбы получили обвинения.

Дело по растрате госсредств по проекту Стена передали в суд facebook.com/tvzvezda

В САП сообщили, что досудебное расследование по растрате госсредств на проект "Стена" завершено.

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Обвинения предъявили трем должностным лицам Госпогранслужбы, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам.

Так, расследование установило, что чиновники ГПСУ завладели средствами на сумму 16,7 млн грн и использовали бюджетные средства по программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" нецелевым образом.

Произведены расходы на реконструкцию помещений на ул. Стартовой в Харькове (Харьковская авиационная эскадрилья) под служебные помещения, чем допущено нецелевое использование 13,2 млн грн.

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Ущерб от выведенных средств составил 10 млн грн. Дело направили в Дарницкий суд.

САП предъявила обвинения по ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), по ч. 2 ст. 210 УК (нецелевое использование бюджетных средств), ч. 1 ст. 366 УК (подлог), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК (организация фиктивного предпринимательства, по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 УК (внесение заведомо ложных сведений).

Ранее сообщалось, что "Стена" на границе с Россией уже стоит 1,3 млрд грн. Проект должен был быть завершен еще в 2018 году.