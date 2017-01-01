Каждый десятый ребенок работает, чтобы помочь семье

Вынужденных работать детей в мире около 152 миллионов.

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в мире около 152 млн детей вынуждены работать, чтобы помочь своим семьям выжить, передает Zaxid.net со ссылкой на DW.

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То есть, в итоге это каждый десятый ребенок, среди которых, почти половина (73 млн) работают в опасных или рабских условиях.

Больше всего мальчиков и девочек работают в Африке (72 млн) и в странах Азии (62 млн). Большинство из них работают во всех секторах экономики, но 7 из 10 в сельском хозяйстве.

ЮНИСЕФ просит правительства бороться с причинами детского труда, например, нищетой, отсутствием шансов получить образование и дискриминацией девочек.

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"Недостаточно только лишь осуждать и запрещать детский труд", - заявил глава немецкого филиала ЮНИСЕФ Кристиан Шнайдер.

Отмечается, что вместе с тем ЮНИСЕФ отметил снижение количества работающих детей с 246 млн в 2000 до 152 в 2016. Но Шнайдер также отметил, что за последние года этот темп стал замедливаться.

"Если снижение количества работающих детей будет происходить в нынешних темпах, то и в 2025 году по всему миру будут работать 121 млн мальчиков и девочек", - сообщили в ЮНИСЕФ.

Ранее сообщалось, что школьников приглашают летом работать грузчиками и в рекламе. Многие дети зарабатывают себе на гаджеты, косметику или просто помогают родителям.